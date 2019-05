Le probabili formazioni di Genoa-Roma - Spazio a Zaniolo dal 1'

Fischio d'inizio questa sera alle ore 18:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

L'importanza di ogni gara aumenta in base a determinati fattori, soprattutto in questo finale di stagione. Adesso siamo a poche giornate dal termine e ci sono ancora diversi verdetti da assegnare. Salvezza e Champions League passano proprio dalla sfida del Ferraris tra Roma e Genoa, entrambe le squadre vogliono assolutamente portare a casa l'intera posta in palio.

Situazione complicata per i padroni di casa che devono assolutamente vincere per potersi togliere dai guai il prima possibile. La salvezza passerà anche dalle ultime gare tra le mura amiche. I giallorossi, dopo le polemiche delle ultime ore, cercheranno di trovare la seconda vittoria su questo campo, dopo il successo di misura ottenuto contro la Sampdoria. Motivazioni diverse ma stessa necessità di portare a casa i tre punti: si accendono i riflettori, calcio di inizio alle ore 18:00.

COME ARRIVA IL GENOA - Due punti nelle ultime dieci partite, con soltanto 2 reti messe a segno e 9 gol subiti. I rossoblù sono in un momento negativo, il rendimento e i numeri parlano chiaro. La squadra di Prandelli deve assolutamente reagire per evitare il peggio, la situazione nella parte bassa della classifica può complicarsi ancora di più.

Proprio per questo motivo il tecnico del Grifone cercherà soltanto conferme e pochissimi cambi. Radu tra i pali, con Biraschi, Romero e Zukanovic a comporre il pacchetto arretrato. Criscito potrebbe essere nuovamente alzato sulla corsia mancina, con Lazovic sulla destra. In mediana pochi dubbi, con Radovanovic vertice basso e Lerager e Veloso a supporto. In attacco Sanabria è il primo indiziato per partire dalla panchina, spazio dunque alla coppia Lapadula-Kouamé.

COME ARRIVA LA ROMA - Le polemiche devono rimanere fuori dal campo, almeno per questi 90'. Si infiamma la corsa Champions per i giallorossi, che nelle ultime cinque gare disputate hanno migliorato nettamente il loro andamento: 11 punti conquistati, con 8 gol fatti e 3 subiti. Soltanto l'Atalanta ha fatto meglio in termini di reti incassate. I capitolini scenderanno in campo conoscendo i risultati delle altre squadre, dunque sapranno già quale sarà il loro destino prima del calcio di inizio. In ogni caso servirà comunque la vittoria.

Probabilmente Ranieri riconfermerà il 4-2-3-1, ci possono essere dubbi soltanto sugli interpreti. Centrocampo fisico con Nzonzi e Cristante, oppure con Pellegrini in cabina di regia? Al momento si va verso una trequarti a tre con Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy a supporto di Dzeko. In difesa pochissimi dubbi: davanti a Mirante vedremo con molta probabilità Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Lapadula, Kouamé.

A disposizione: Gunter, Sanabria, Pezzella, Rolon, Pandev, Bessa, Dalmonte, Pereira, Lakicevic, Schafer.

Allenatore: Cesare Prandelli

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Olsen, Fuzato, Karsdorp, Juan Jesus, Marcano, Coric, Pastore, Schick, Under, Kluivert.

Allenatore: Claudio Ranieri