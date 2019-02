Le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo - Dubbio modulo per Prandelli

Fischio d'inizio questo pomeriggio pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bisogna trovare la giusta continuità. Genoa e Sassuolo si sfidano nella 22^a giornata di serie A per poter smuovere la classifica. I rossoblù sono tornati alla vittoria contro l'Empoli, come ha confermato lo stesso Prandelli la squadra sta assimilando i nuovi concetti, ma c'è poco tempo. I neroverdi arrivano dalla convincente prova contro il Cagliari, anche De Zerbi vuole le giuste certezze. Una vittoria potrebbe dare una bella svolta alla stagione di entrambe.

COME ARRIVA IL GENOA - Sei vittorie in campionato sono troppo poche, nonostante l'obiettivo sia quello di una salvezza anticipata. I rossoblù vogliono comunque dire la loro in questo campionato, iniziando una serie di vittorie anche tra le mura amiche. Lo stesso Prandelli ha confermato in conferenza di avere un paio di dubbi, a partire dal modulo. Il 4-4-2 è sicuramente più equilibrato, ma la partenza di Romulo potrebbe far avanzare Criscito a sinistra, con Lazovic a destra. Al momento ipotizziamo una difesa a quattro, con Biraschi, Romero, Zukanovic e Criscito davanti a Radu. Bessa e Lazovic andranno sulle corsie esterne, con Miguel Veloso sicuro di una maglia da titolare. Sturaro potrebbe affiancare il numero 44, ma il tecnico ha lasciato uno spiraglio aperto per Radovanovic. In attacco pochissimi dubbi: Kouamé e Sanabria potrebbero partire dal primo minuto.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Ben 29 punti conquistati e un settimo posto distante soltanto due punti. La banda De Zerbi vuole fare bene anche su un campo complesso come Genova. Bisogna migliorare il rendimento fuori casa, anche perché le zone alte sono vicine e sarebbe un peccato non provarci fino alla fine. Oltre a Marlon e Magnanelli, Berardi ha qualche infiammazione, ma potrebbe farcela. Se domani non scenderà in campo è pronto Di Francesco. Consigli va in porta, Lirola, Magnani, Ferarri e Rogerio si posizioneranno in difesa. Sensi torna dalla squalifica, Bourabia e Duncan andranno a supporto. Pochi dubbi anche in attacco: Babacar unica punta, con Djuricic sulla sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Sturaro, Miguel Veloso, Bessa; Kouamé, Sanabria.

A disposizione: Jandrei, Vodisek, Lakicevic, Pereira, Gunter, Pezzella, Radovanovic, Lerager, Pandev, Dalmonte, Lapadula.

Allenatore: Cesare Prandelli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Peluso, Lemos, Adjapong, Locatelli, Boga, Scamacca, Di Francesco, Brignola, Matri.

Allenatore: Roberto De Zerbi