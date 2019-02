Le probabili formazioni di Milan-Empoli - Suso out, Borini o Castillejo?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finalmente vincente e convincente. Il Milan accende la lotta per il quarto posto, il ritorno in Champions League è il grande obiettivo della stagione da non fallire. I rossoneri sembrano aver imboccato la strada giusta come dimostrato dai recenti risultati. Sei reti e altrettanti punti nelle ultime due uscite, 3-0 casalingo contro il Cagliari ed l'1-3 a Bergamo contro un Atalanta che ha messo in difficoltà tutte le grandi. Il tecnico Gattuso sta lavorando sulla testa dei calciatori e ha trovato la quadra che cercava da inizio campionato, l'obiettivo è adesso la continuità. Tutto più semplice con un Piatek in più, impatto devastante per l'ex Genoa chiamato a sostituire un non rimpianto come Gonzalo Higuain. L'argentino era il grande colpo dell'estate ma il polacco si sta dimostrando rifinitore eccezionale per il gioco dei rossoneri. Con il suo arrivo si è innalzata la media realizzata e a Bergamo ha messo a segno una doppietta pesante. Vice capocannoniere del campionato, due reti in meno rispetto a Cristiano Ronaldo per lui che fino all'estate scorsa era sconosciuto al grande calcio. Copertina anche per Bakayoko, giocatore ritrovato e imprescindibile nel centrocampo del Milan. Vietato però sottovalutare l'avversario di questa sera, l'Empoli infatti arriva galvanizzato dopo il colpo con il Sassuolo. In pochi alla vigilia della sfida contro i neroverdi avrebbero auspicato un successo rotondo per 3-0, tre punti pesanti in ottica salvezza per Caputo e compagni. I toscani di Iachini adesso si trovano in zona salvezza a sole tre lunghezze dal Bologna terz'ultimo. Sarà difficile uscire indenni da San Siro ma all'andata al Castellani terminò in parità grazie al calcio di rigore del bomber Caputo.

COME ARRIVA IL MILAN - Avanti con il 4-3-3 Gennaro Gattuso, qualche piccolo dubbio riguardo gli interpreti per il tecnico rossonero visto l'impegno ravvicinato di Coppa Italia contro la Lazio. Il sicuro assente è Suso, squalificato lo spagnolo e nel tridente è lotta a due per una maglia. Favorito il connazionale Castillejo con Borini che scalpita per affiancare con Calhanoglu il bomber Piatek. Spera in una maglia da titolare Cutrone ma il polacco dovrebbe partire dal primo minuto. Nessun cambiamento in mezzo al campo, davanti alla difesa infatti agirà l'ex Chelsea Bakayoko con accanto Kessié e il brasiliano Paquetà. Un solo dubbio nella linea difensiva, Calabria appare favorito a destra ma è reale anche l'ipotesi Andrea Conti dal primo minuto con l'intoccabile Rodriguez sul versante opposto. Davanti a Donnarumma la coppia formata da Romagnoli e Musacchio. Ancora out Caldara mentre torna nella lista dei convocati il croato Strinic.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Continuità cercasi per i toscani in piena lotta per la salvezza, Beppe Iachini conferma il solito 3-5-2. In porta andrà il nuovo titolare Dragowski, l'ex Fiorentina ha scalzato Provedel anche dopo l'ottima prestazione contro il Sassuolo. Linea a tre composta sicuramente da Veseli e Silvestri con Rasmussen in ballottaggio con l'ex Sassuolo Dell'Orco. In cabina di regia ovviamente il metronomo Bennacer affiancato da Krunic, in gol contro il Sassuolo, e Acquah che sarà preferito al giovanissimo Traoré. Di Lorenzo e Pasqual gli esterni pronti a rifornire le due punte che saranno Caputo e Diego Farias. Ormai titolare il brasiliano arrivato nel mercato di gennaio dal Cagliari che costringe il giovane La Gumina in panchina. Indisponibile l'ex della sfida Antonelli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: A.Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Laxalt, Strinic, Bertolacci, Biglia, Mauri, Borini, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias. A disposizione: Perucchini, Provedel, Dell'Orco, Diks, Maietta, Nikolau, Pajac, Brighi, Capezzi, Traoré, Ucan, La Gumina, Oberlin. Allenatore: Giuseppe Iachini.