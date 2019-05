Le probabili formazioni di Palermo-Cittadella - Che sfida al Barbera!

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Finale da brividi per il campionato di Serie B. Solo un punto divide Palermo e Lecce e l'ultima giornata potrebbe anche non essere quella ad emettere il giudizio definitivo. La squadra di Rossi ospita, al Barbera, il Cittadella e sogna di fare lo sgambetto a quella dell'ex Liverani. Attenzione, però, alle beghe giudiziarie: il Palermo rischia la retrocessione in Serie C o una penalizzazione che possa estrometterlo dai playoff. Una situazione difficile anche se il pubblico ha risposto, come mai prima in questa stagione: più di 22mila saranno presenti al Barbera. Il Cittadella, però, non verrà in Sicilia per una bella vacanza: i veneti sono in piena zona playoff e venderanno cara la pelle. Palermo e Cittadella si affronteranno per l’ottava volta nella storia. Nei sette precedenti complessivi, sono quattro le vittorie dei rosanero, accompagnate da due pareggi e una vittoria per la squadra di Venturato, che risale alla scorsa stagione quando i granata si imposero per 3-0 grazie alle reti di Kouamè, Strizzolo e Salvi. Calcio d'inizio alle 15.00. L'arbitro è Sacchi della sezione di Macerata.

COME ARRIVA IL PALERMO - Non ci saranno stravolgimenti da un punto di vista tattico. Sarà ancora 4-3-1-2 con Brignoli fra i pali e la coppia difensiva Bellusci-Rajkovic in mezzo, sugli esterni il tecnico potrebbe dare fiducia a Mazzotta sulla sinistra, mentre a destra Szyminski. Nessuna novità a centrocampo, con Jajalo perno centrale assistito da Haas e Murawski. In attacco Delio Rossi può contare sul recupero di Nestorovski, ma il macedone potrebbe pur sempre partire dalla panchina con, in attacco, Puscas e Trajkovski, con Falletti ad agire sulla trequarti.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - La squadra veneta è tornata al successo battendo l’Hellas Verona 3-0, tornando in zona play-off, ma sarà necessaria una grande prestazione per conservare la propria posizione. Venturato punterà sul 4-3-1-2 come modulo di base. Davanti a Paleari, Ghiringhelli e Benedetti saranno i due terzini, con Frare e Adorni a comporre la coppia centrale. A centrocampo Iori regista, con Proia e Branca mezzali. Davanti tandem Moncini-Diaw, con Schenetti alle loro spalle sulla trequarti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti; Puscas, Trajkovski. Allenatore: Rossi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Diaw. Allenatore: Venturato.

ARBITRO: Sacchi della sezione di Macerata