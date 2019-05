Le probabili formazioni di Parma-Fiorentina - Inglese ko, non ci sarà oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma, dopo il tracollo di Bologna, punta a fare i punti necessari per mettersi definitivamente al sicuro dopo un girone di ritorno molto difficile. La Fiorentina, reduce da ben cinque sconfitte consecutive, ha bisogno di un punticino per poter pensare matematicamente alla prossima stagione. I risultati di ieri, pur non completamente negativi, non hanno aiutato D'Aversa e Montella nella propria missione. Ad arbitrare l'incontro del Tardini sarà il signor Piero Giacomelli della sezione Aia di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Damiano Di Iorio di Vco, e dal quarto ufficiale Antonio Rapuano di Rimini. Ma andiamo a vedere le ultime dai rispettivi campi di allenamento:

COME ARRIVA IL PARMA - D'Aversa, oltre a Rigoni e Bruno Alves (appiedati dal Giudice Sportivo), domani dovrà rinunciare ad un altro pezzo da novanta come Inglese, fermatosi nella rifinitura di questa mattina. Tuttavia il tecnico crociato ritroverà a centrocampo Barillà e Kucka, i quali hanno scontato i rispettivi turni di squalifica: in settimana preoccupavano un po' le condizioni dello slovacco ex Milan, che però stringerà i denti e ci sarà, sin dal 1'. Altro rientro fondamentale è quello in difesa di Gagliolo, che potrebbe giocare sia una difesa a quattro che a tre.

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Cwravolo, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pezzella, convocato da Vincenzo Montella, non è ancora certo di partire dal 1': se il capitano viola non dovesse farcela, l'allenatore viola potrebbe rispolverare dal 1' Laurini, accentrando Milenkovic (in preallarme anche Ceccherini) o puntare su Hugo dal primo minuto. Gli altri ballottaggi riguardano centrocampo e attacco, con Fernandes e Mirallas che al momento sembrano in leggero vantaggio rispettivamente su Gerson e Simeone. In mezzo al campo ci sarà regolarmente il francese Veretout, che in settimana si è visto ridurre la squalifica e sarà dunque a disposizione per la sfida ai crociati.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Ceccherini, Biraghi; Veretout, Edimilson, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas.

Allenatore: Montella.