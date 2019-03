Le probabili formazioni di Parma-Genoa - Prandelli conferma il 4-3-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma, dopo la clamorosa beffa di Empoli, è più che determinato a ritornare alla vittoria, soprattutto in casa, dove è reduce da quattro sconfitte consecutive; dall'altra parte, il Genoa con Prandelli ha blindato la difesa nelle ultime gare, in cui ha mostrato una solidità invidiabile che gli ha permesso di essere imbattuto da cinque turni di fila. Sarà il signor Juan Luca Sacchi l'arbitro della gara: con lui Giorgio Peretti della sezione di Verona e Vittorio Di Gioia di Foligno come guardalinee. Quarto ufficiale Lorenzo Maggioni di Lecco. Addetti VAR Maurizio Mariani di Aprilia e Elenito Giovanni Di Liberatore di Teramo.

LE SCELTE DI D'AVERSA - Confermata l'emergenza a centrocampo dopo le convocazioni diramate da D'Aversa, con Stulac e Barillà che hanno alzato bandiera bianca, mentre Scozzarella e Ceravolo figurano regolarmente tra i disponibili. Davanti a Sepe dovrebbero agire Iacoponi, Bruno Alves, il rientrante Bastoni e un terzino tra Dimarco e Gagliolo: a quest'ultimo potrebbe essere concesso un turno di stop. A centrocampo il trio sarà composto da Kucka e Rigoni che agiranno da mezzali con il dubbio in mezzo tra Scozzarella e Machin, mentre in attacco c'è il ballottaggio più incerto tra Biabiany e Siligardi per affiancare Gervinho e Inglese.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Rigoni; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Allenatore: D’Aversa.

COME ARRIVA IL GENOA - Prandelli recupera Lapadula, spedisce in Primavera Sturaro e deve rinunciare al portiere Rad. Esordio assoluto in Italia quindi per il brasiliano Jandrei. In difesa in calo le quotazioni di Biraschi che potrebbe essere rimpiazzato da Pereira, ma il ballottaggio rimane aperto: Romero, Zukanovic e Criscito sono sicuri del posto. A centrocampo squadre a specchio con tre centrali come Radovanovic, Lerager e Bessa, e Lazovic (favorito su Pandev) nel tridente insieme a Sanabria e Kouamè, quest'ultimo a digiuno di reti dal 28 gennaio scorso.

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamè.

Allenatore: Prandelli.