Le probabili formazioni di Perugia-Palermo - Stellone ne ritrova due

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Altro sabato di Serie B, tante emozioni da vivere nei match in programma. Alle 15, il Perugia ospita il Palermo secondo in classifica ad un punto dal Brescia, ma che sta attraversando un momento decisamente delicato. I padroni di casa proveranno ad approfittarne per strappare punti che risulterebbero preziosi nella rincorsa ad un posto in zona playoff. Dirigerà il match il signor Marco Serra di Torino.

COME ARRIVA IL PERUGIA - "El Yamiq sta bene ed è a disposizione. Da Han, che fino adesso ha giocato poco a causa degli infortuni e degli impegni in nazionale, mi aspetto molto. Melchiorri si sta impegnando tantissimo come sempre, per noi è un giocatore fondamentale”, le parole del tecnico Alessandro Nesta. Gli umbri hanno osservato un turno di riposo forzato nella terza giornata del girone di ritorno e l'ultima volta che sono scesi in campo hanno annientato l'Ascoli per 3-0 in trasferta.

COME ARRIVA IL PALERMO - "Uniti contro ogni difficoltà" è lo slogan lanciato da Roberto Stellone in conferenza stampa nella giornata di ieri, con chiaro riferimento alle vicende societarie che rischiano di distogliere l'attenzione dal campo in una fase cruciale della stagione, quando tutto è ancora in discussione. Convocato Nestorovski, che però non è al meglio e verrà valutato nelle ultime ore. Recuperato Aleesami, insieme ad Haas, che ha lavorato regolarmente in gruppo nella seduta sostenuta a Roma dai rosanero.

Le probabili formazioni

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, El Yamiq, Cremonesi, Felicioli; Kingsley, Bianco, Dragomir; Verre; Han, Vido. All.:Nesta.

Palermo (4-3-2-1): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Szyminski, Aleesami; Haas, Jajalo, Fiordilino; Falletti, Trajkovski; Puscas. All.:Stellone.