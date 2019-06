Le probabili formazioni di Serbia-Austria U21 - Out Friedl, c'è Jovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il girone dell'Italia, tocca al Gruppo B debuttare in questo Europeo Under 21. Alle 18.30 scendono in campo Serbia e Austria, una squadra piena di talenti e l'altra che pure promette abbastanza bene. Si gioca a Trieste, al Nereo Rocco, ed entrambe le squadre sono cariche a pallettoni per giocare la prima sfida di questa kermesse.

COME ARRIVA LA SERBIA - Otto vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Ventisei punti conquistati e vetta del Gruppo 7 di qualificazione a quest'ultima fase. La Serbia, mai come in questa generazione, ha una rosa davvero interessante e il percorso fatto nei gironi lo teestimonia. L'ultima sconfitta, ad inizio 2018, gli è stata inflitta dall'Italia, per 1-0, Poi da lì in avanti quattro successi e due pari. Tanti gli 'italiani' presenti in rosa, qualcuno anche perno della nazionale, come Milenkovic della Fiorentina in difesa e Lukic del Torino a centrocampo. Nel 4-3-3 disegnato da Goran Đorović in attacco ci sarà ovviamente la stella Jovic, supportato da un altro bel talento che è Zivkovic e Radonjic. In porta c'è un'altra conoscenza italiana, ossia Radunovic della Cremonese.



COME ARRIVA L'AUSTRIA - Tra le candidate a rivelazione di questa manifestazione c'è sicuramente l'Austria, alla prima partecipazione ad una fase finale, ma reduce da un bel girone, guarda caso proprio dietro la Serbia, e di un passaggio del turno arrivato ai play-off contro la Grecia, battuta sia all'andata che al ritorno. Diversi i calciatori interessanti, come Horvath della Dinamo Dresda e Friedl del Werder Brema. Per quanto riguarda la formazione, Werner Gregoritsch dovrebbe optare per un 4-2-3-1, solito schieramento delle ultime partite. In difesa Maresic e Danso saranno i centrali, con Ullmann e Ingolitsch sulle fasce. In mediana Ljubicic e Ljubic a fare da perno, con Wolf, Horvath e Honsak alle spalle di Kalajdzic.

PROBABILI FORMAZIONI:

SERBIA (4-3-3): Radunovic; Bogosavac, Milenkovic, Jovanovic, Gajic; Lukic, Racic, Pantic; Zivkovic, Jovic, Radonjic. CT: Đorović

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Ullmann, Maresic, Danso, Ingolitsch; Ljubicic, Ljubic; Honsak, Wolf, Horvath; Kalajdzic. CT: Gregoritsch