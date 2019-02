Le probabili formazioni di Torino-Inter – Tentazione Zaza per Mazzarri

Fischio d'inizio questo pomeriggio pomeriggio alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Passato e presente, in una sfida che comunque vale molto. Per il prestigio, ma soprattutto per poter rilanciarsi in classifica. Torino e Inter si sfidano nella 21^a giornata di serie A. I padroni di casa hanno le solite ambizioni europee, ma è necessario fare punti per potersi posizionare in alto. I nerazzurri vogliono vincere dopo lo stop contro il Sassuolo, ma Spalletti vuole soprattutto riorganizzare la squadra. Tra voci di mercato e flop estivi bisogna ricominciare nuovamente da zero.

COME ARRIVA IL TORINO – I granata vogliono riprendere a vincere dopo il pareggio contro la Lazio e la sconfitta contro la Roma. Il tris di gare non è di certo semplice, ma Belotti e compagni possono far risultato, come dimostrato all'andata a San Siro. Unico indisponibile Meitè, ma Mazzarri potrebbe schierare il tridente offensivo con Zaza e Belotti. Sembra essere più di un'idea, ma è necessario capire chi lasciare in panchina. Al momento la certezza rimane la difesa a tre, con Sirigu in porta e il pacchetto completato da Izzo, Nkoulou e Djidji. Aina e De Silvestri si piazzeranno sulle corsie esterne, con Baselli e Rincon in mezzo al campo. Ansaldi dovrebbe essere riconfermato in mezzo al campo (ottima prestazione e gol con la Roma), mentre in caso di attacco a tre Zaza andrebbe accanto a Belotti, con Iago Falqué tra le linee. In questo caso Ola Aina potrebbe partire dalla panchina.

COME ARRIVA L'INTER – Rinnovo di Icardi, malumore di Perisic e qualche infortunio di troppo (Vrsaljko non recupera, ancora assente Baldé). Momento particolare in casa Inter, anche se non bisogna tralasciare l'andamento positivo dal punto di vista dei risultati: terzo posto in classifica, a + 6 dal Milan. Spalletti dovrà ripartire da queste certezze. Sarà probabilmente 4-2-3-1, anche se si potrebbe vedere anche il 4-3-3. Perisic, stando alle ultime novità, partirà dalla panchina. In questo caso si andrebbe verso il centrocampo a tre, con Borja Valero, Brozovic e Vecino. Icardi unica punta, con Candreva e Politano sugli esterni. L'ex Sassuolo rimane comunque in dubbio, si potrebbe optare per una trequarti con due uomini (Politano e Joao Mario). In caso di tridente offensivo c'è sempre l'ipotesi Joao Mario sulla sinistra con uno tra Politano e Lautaro Martinez sulla corsia opposta. In ballo ci sono tre uomini, che influenzeranno il modulo di partenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi, Aina; Belotti, Falque.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Lyanco, Moretti, Berenguer, Lukic, Edera, Parigini, Zaza, Millico.

Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Joao Mario.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Miranda, Gagliardini, Nainggolan, Candreva, Perisic, Martinez, Salcedo.

Allenatore: Luciano Spalletti