Le probabili formazioni di Torino-Shakhtyor- Granata all'assalto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver superato agevolmente il secondo turno preliminare contro il Debrecen, il Torino di Mazzarri affronta un'altra avversaria nella corsa alla fase a gironi di Europa League. Nel terzo turno sfida contro i bielorossui dello Shakhtyor Soligorsk, reduci dal doppio 1-0 sui maltesi dell’Hibernians. Un appuntamento da non sbagliare per la squadra granata: nel mirino la vincente dell’incrocio tra gli armeni del Pyunik e i favoriti inglesi del Wolverhampton, formazione attesa nello spareggio per accedere al tabellone principale. Si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è il polacco Daniel Stefanski.

COME ARRIVA IL TORINO - Sette reti rifilate al Debrecen tra andata e ritorno, coppia d'attacco Zaza-Belotti in grande spolvero. Mazzarri riparte da qui per tentare l'assalto ai bielorussi. Sarà 3-4-1-2 per i granata con Izzo, Nkolou e Bremer in difesa, Meitè in mediana con Rincon. Berenguer trequartista ad ispirare la coppia che fa sognare i tifosi del Toro.

COME ARRIVA LO SHAKHTYOR SOLIGORSK - I bielorussi hanno superato il turno e vogliono sorprendere ancora. Il Torino, però, è avversario tosto, ma i bielorussi hanno dalla loro parte una preparazione fisica più brillante. Lo Shakhtyor è nel pieno della loro stagione e sono reduci dalla vittoria in trasferta in Coppa di Bielorussia. Sarà 4-4-2 per i bielorussi di Tashuev con Bakaj e Khavashchinski coppia d'attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

SHAKHTYOR SOLIGORSK (4-4-2): Klimovich; Matvejchik, Rybak, Lambulic, Antic; Tatarkov, Selyava, Szöke, Balanovich; Bakaj, Khvashchinski. All.Tashuev

ARBITRO: Stefanski (Polonia)