Le probabili formazioni di Tottenham-Lipsia - Lo Celso al posto di Son

Il momento cruciale è arrivato. Sono cominciati gli ottavi di Champions League, la massima competizione europea ed in gioco c'è la semifinalista della scorsa edizione: il Tottenham. La formazione di Mourinho si è qualificata come seconda nel proprio raggruppamento alle spalle del Bayern Monaco, un girone alquanto deludente come in Premier League che è costato la panchina a Mauricio Pochettino. Dall'altra parte il Lipsia che sta lottando per vincere il primo titolo in Germania, soltanto un punto di distanza dalla capolista Bayern. Sarà sicuramente una gara che regalerà emozioni.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM - Qualche assenza pesante per José Mourinho che come ormai di consueto dovrà fare a meno di Harry Kane, grave l'infortunio per l'attaccante inglese e gli Spurs perdono una pedina fondamentale come Eriksen partito alla volta dell'Inter. Al centravanti della nazionale dei Tre Leoni si aggiunge anche il coreano Son, vero punto di forza come dimostrato nell'ultima campagna europea. Nel 4-2-3-1 dello Special One spazio per il nuovo acquisto Bergwijn sulla trequarti insieme a Dele Alli e Lo Celso a supporto dell'unica punta Lucas Moura. Winks e Ndombelé in mezzo al campo mentre nel ruolo di terzino sinistro spazio per il giovane Tanganga.

COME ARRIVA IL LIPSIA - Anche Julian Nagelsmann ha assente di un certo spessore. Fuori per squalifica il centrale Upamecano mentre per infortunio si sono fermati Orban e Kampl. L'ex tecnico dell'Hoffenheim offre un calcio frizzante mirato alla verticalizzazione e nel suo 4-2-2-2 non può prescindere dalle due punte tecniche e veloci. Per questo motivo è stato scelto Patrik Schick come partner ideale di Timo Werner con alle spalle lo svedese Forsberg e l'austriaco Sabitzer. In difesa tutto come da previsione, il nuovo acquisto Angelino a sinistra con Mukiele sulla fascia opposta mentre al posto dello stesso Upamecano c'è Klostermann a far coppia con Halstenberger.