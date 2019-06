Le probabili formazioni di Uruguay-Ecuador - Uno tra Lodeiro e De Arrascaeta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'attesa che dura otto anni, era il 2011 infatti quando l'Uruguay alzò la sua ultima Copa America nell'edizione giocata in Argentina. Star Diego Forlan insieme a Luis Suarez, preludio ad una generazione d'oro della Celeste che però nello scorso Mondiale si è fermata contro i futuri campioni della Francia. In tanti ancora si chiedono se contro i transalpini con Cavani in campo la storia poteva cambiare, probabile ma il calcio è anche questo. La selezione del maestro Oscar Washington Tabarez è completa in ogni reparto, attacco atomico e difesa granitica con un centrocampo di nuove leve abbastanza interessanti con una futuro roseo davanti, vedi il Pajarito Valverde e lo juventino Rodrigo Bentancur. Tanto passerà dall'attacco, coppia rodata quella formata da Cavani e Suarez con sostituti di prim'ordine come il Toro Maximiliano Gomez e l'ex Reggina Christian Stuani, stagione da record la sua con la maglia del Girona. Il primo ostacolo di questa Copa America per la Celeste è l'Ecuador, squadra ostica ma che non ha mai realmente convinto. A livello giovanile, vedi la gara di venerdì vinta contro l'Italia U20, negli ultimi anni sta collezionando successi importanti ma ciò non si ripete con la Maggiore. Non la favorita per passare il turno nel girone contro il Giappone sperimentale o i bicampeon del Cile ma può giocarsi tranquillamente le sue carte come una delle due migliori terze.

COME ARRIVA L'URUGUAY - 4-4-2, questo ormai il tema tattico di Oscar Washington Tabarez nella lunga permanenza sulla panchina della Celeste. Un modulo da cui non si transige, uno schieramento che equilibra perfettamente la squadra. Partiamo dal ruolo di estremo difensore che sarà occupato ovviamente da Fernando Muslera. Davanti all'ex Lazio la coppia ormai rodata e collaudata formata da Godin e Gimenez mentre sulle corsie esterne Caceres e Diego Laxalt. In mezzo al campo parte favorito Vecino nel ruolo di mediano con Bentancur, panchina per il giovane Valverde mentre Nahitan Nandez parte largo a destra come nell'ultimo Mondiale. Sulla corsia è ballottaggio tra Lodeiro e De Arrascaeta, per il momento parte favorito il trequartista dei Seattle Sounders. Davanti non c'è alcun dubbio per Tabarez, dentro la coppia formata da Luis Suarez ed il Matador Cavani.

COME ARRIVA L'ECUADOR - Tra le squadre meno forti tecnicamente di questa Copa America ma desiderosi di sorprendere come avviene nelle selezioni giovanili. Ci proverà Hernan Dario Gomez, commissario tecnico dell'Ecuador che ha fatto a meno di Caicedo. L'attaccante della Lazio è stato reclamato da una parte di tifosi ma rimane a casa. Davanti ci sarà invece un'ex obiettivo dei biancocelesti, richiesto da Bielsa e poi abbandonato con Simone Inzaghi ovvero Enner Valencia. Parabola discendente la sua e sarà il perno del 4-3-3 affiancato dal capitano Antonio Valencia ed Ibarra. In mezzo al campo ci sarà Orejuela a gestire la manovra affiancato da Gruezo ed Intriago. Sulle corsie laterali Quintero e Caicedo mentre guiderà la difesa Roberto Arboleda, centrale che gioca in Brasile ma ad intermittenza con la maglia del Sao Paulo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt; Nandez, Bentancur, Vecino, Lodeiro; Cavani, Suarez. Commissario tecnico: Oscar Washington Tabarez.

ECUADOR (4-3-3): Banguera; Quintero, Achiller, Arboleda, Caicedo; Gruezo, Orejuela, Intriago; A.Valencia, E.Valencia, Ibarra. Commissario tecnico: Hernan Dario Gomez.