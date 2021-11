Canale aperto Milan-Torino, Tuttosport: "Pobega porta a Krunic"

vedi letture

"Pobega porta a Krunic", titola oggi Tuttosport. Il Torino ha provato a mettere le basi per prolungare il rapporto con Pobega, o quantomeno ad inserire un diritto di riscatto, trovano la porta chiusa da parte della società rossonera. Fisiologico che un club come il Milan, già convinto dalle qualità del giocatore al punto da concederlo soltanto in prestito secco, ora non voglia intavolare nessuna trattativa col rischio di perderlo. Nell’ambito dei confronti in ripida salita per Pobega, il Toro ha però accarezzato l’idea di tornare su un vecchio obiettivo: doppiamente utile per la capacità di giostrare sia a centrocampo che sulla trequarti. I granata da qualche sessione di mercato a questa parte gravitano su Rade Krunic. Ma il bosniaco nutre di tanta fiducia nel club rossonero, e a breve potrebbe arrivare la proposta di rinnovo fino al 2024. Sullo sfondo resta sempre il Gallo Belotti....