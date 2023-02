Casarin al CorSera sul derby di Milano: "Massa dirige bene, la Var lenta nel fuorigioco"

Nel suo consueto fondo sul Corriere della Sera, l'ex arbitro Paolo Casarin ha commentato l'arbitraggio del derby di Milano: "Massa e Mazzoleni (Var) per il derby a S.Siro. Al 15’ contatto di Gabbia, in area, sulle spalle di Dzeko: caduta esagerata. Massa pronto nel far giocare, in linea con le attuali direttive di limitare le interruzioni del gioco. Alla mezz’ora, meritato il giallo per Kalulu per fallo su Lautaro: i giocatori non discutono l’arbitraggio di Massa. Partita senza fuorigioco: il gioco del calcio cambia. Lautaro cade in area: nulla. Lukaku in gol dopo fallo: annullato tempestivamente. Lautaro in gol: fuorigioco tecnologico lento nel trovare i pochi centimetri. Massa - conclude Casarin - ha seguito con attenzione la partita usando gialli e limitando così le proteste. Giusto in ogni caso significativo".