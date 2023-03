Di Canio a Il Mattino: "Kvara un futurista, il Napoli mi ricorda il Milan degli olandesi"

"Siamo al cospetto di un atleta 3.0: un futurista". Ai taccuini de Il Mattino, Paolo Di Canio non nasconde la propria grande ammirazione per Kvicha Kvaratskhelia: "Kvara - sottolinea - ha la capacità della percezione delle gambe degli avversari. Riguardando l'azione (il riferimento è al gol con l'Atalanta, ndr) ti rendi conto che lui guarda il pallone appena mezza volta, poi guarda solo gli avversari. Mi rivedo in quelle giocate, ma io un po' troppo mi perdevo. Invece lui tira delle sassate per spaccare la porta. Ecco: Kvara è un mix perfetto tra bellezza e concretezza. Si differenzia da tutti gli altri esterni offensivi per la cattiveria sotto porta".

L'ex West Ham e Lazio avanza poi un paragone illustre per il Napoli di Spalletti: "Per come sono devastanti fisicamente, per la prepotenza quando rubano palla e ripartono e per come mantengono palla con calma, rivedo il Milan degli olandesi. Ecco: per gli atteggiamenti di sicurezza e cattiveria".