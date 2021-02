Fiorentina-Inter, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Hakimi-Igor, niente fallo sul raddoppio"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza gli episodi da moviola di Fiorentina-Inter: "Hakimi-Igor, niente fallo sul raddoppio" scrive il quotidiano. Direzione di gara senza eccessivi patemi per l'arbitro La Penna. Timide proteste viola sul gol dello 0-2 dell'Inter per un presunto contatto Hakimi-Igor ma il viola pare scivolare da solo e il leggero contatto tra le braccia è reciproco. Giusto non fischiare e il check del Var conferma. Al 55' giusto annullare il gol di Lukaku per fuorigioco iniziale di Perisic con il Var a dare l'avallo. Corretti anche i gialli mostrati a Perisic nel primo tempo e a Martinez Quarta, Pulgar e Amrabat nella ripresa.