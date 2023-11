Il Messaggero: "Sanches out, oggi Mou lo valuta". Possibile convocazione per l'Udinese

Quella di Renato Sanches continua ad essere una stagione tormentata dagli infortuni. Come riporta Il Messaggero, il centrocampista deve restare in infermeria per un problema al muscolo tendineo. Terzo giorno senza allenarsi con la squadra, che domenica affronterà l’Udinese. In casa Roma sperano possa rientrare oggi, Mourinho valuterà se convocarlo o meno.

Oggi rientrano in pianta stabile anche Dybala e Paredes: Paulo non è stato mai impiegato in Nazionale, mentre Leandro ha giocato appena 20 minuti con il Brasile. Entrambi saranno titolari, a meno che il tecnico decida di lasciare in panchina l’ex Psg schierando Cristante in mediana con Pellegrini e uno tra Bove e

Aouar mezzali.