La Nazione: "Fiorentina, tre scenari per la panchina. Escluso Sarri, occhio a Gattuso o Juric"

"Fiorentina, tre scenari per la panchina. Escluso Sarri, occhio a Gattuso o Juric", si legge stamane su La Nazione. L'incarico di Iachini sarà a termine, dovrà portare la squadra alla salvezza e poi sarà addio. Dopo Pasqua Commisso sarà in città e valuterà le opzioni, che al momento prevedono tre scenari. Primo caso, un allenatore di fascia alta: impossibile che sia Sarri e difficile fare un toto-nomi adesso. Secondo scenario, un tecnico ambizioso con passato "medio": Rino Gattuso, che a fine stagione lascerà Napoli. Terzo scenario, un allenatore che non abbia pretese immediate ma in grado di valorizzare il parco giocatori a disposizione: Ivan Juric o Roberto De Zerbi.