Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Entro Natale l'Inter dovrà adeguare il contratto di Lautaro Martinez. I procuratori dell'argentino vorrebbero portare il suo contratto al livello degli altri big in rosa, ovvero ai 10 milioni di Eriksen o agli 8,5 di Lukaku. Ovviamente i nerazzurri sanno che dovranno alzare l'ingaggio dell'attaccante, ma l'idea è quella di un passaggio intermedio che preveda un aumento fino a 5 milioni più bonus. Poi ci sarà da discutere anche il tema clausola: attualmente sull'accordo c'è ed è valida fino al 7 luglio di ogni anno. Marotta non ama questa pratica, ma considerando che al 30 giugno del 2021, il cartellino del Toro sarà a bilancio per circa 10 milioni, la plusvalenza in caso di cessione sarebbe salutata comunque come un grande successo e dunque non è da escludere che non venga toccata.

Matteo Lovato è uno dei giovani di proprietà dell'Hellas Verona che si è messo in mostra nel corso di queste prime giornate di Serie A. Il difensore centrale, che è stato prelevato dal Padova in Serie C per circa un milione di euro, è già finito nel mirino di squadre di prima fascia, con un primo contatto già avvenuto tra il Milan e il presidente Setti. I rossoneri sono alla ricerca di un giovane da inserire in rosa proprio nel suo ruolo per il prossimo gennaio, con i gialloblu che attualmente valutano il calciatore circa 15 milioni di euro, cifra destinata a salire in fretta.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, Rino Gattuso, col suo rendimento ma anche col suo carattere, avrebbe convinto Aurelio De Laurentiis a rinnovargli il contratto senza l'inserimento della clausola onerosa che solitamente il patron inserisce negli accordi con i propri allenatori. Pur di tenersi stretto il tecnico calabrese, ADL ha rinunciato dunque a uno dei suoi principi contrattuali fondamentali. "Io non credo ai contratti - ha dichiarato Ringhio - Io lavoro per rimanere ma sono fatto all'antica: voglio lavorare con la massima tranquillità".

Cristiano Biraghi ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2024. Ad annunciarlo è stato lo stesso esterno viola parlando in una conferenza stampa virtuale sul sito ufficiale del club: "Sono stato contattato dalla società prima della fine della passata stagione, ho sentito la loro fiducia e la voglia di riportarmi a Firenze. Questo è stato importante e anche io volevo tornare. Il rinnovo è stato automatico, l'importante era la voglia di ricominciare. L'accordo è fino al 2024. Dentro al rinnovo c'è un progetto a lungo termine, in quattro anni, insieme a società e presidente, vogliamo fare le cose bene".

Dopo la partenza di Chiesa, la Fiorentina ha creato un legame forte con Gaetano Castrovilli, talento scoperto da Corvino nella Primavera del Bari. E’ costato un milione e mezzo, adesso ne vale almeno settanta - sottolinea il Corriere dello Sport - ma per il presidente Commisso non ha prezzo. Ha un contratto fino al 2024, ma c’è un patto preciso, c’è la voglia di proseguire insieme: l’accordo verrà prolungato di un anno e l’ingaggio aumenterà. Commisso considera una formalità la firma di Castrovilli. Un motivo in più per dimenticare Chiesa e la sua decisione di andare alla Juve.

MANCHESTER CITY, GUARDIOLA IN SCADENZA: IL CLUB STUDIA DUE PROFILI PER LA SOSTITUZIONE. IL LIVERPOOL SOGNA IL COLPO MBAPPE. CHELSEA, RUDIGER RESTA SUL MERCATO

In casa Manchester City c'è grande nervosismo e il motivo non è la partenza non proprio "a razzo" dei ragazzi di Pep Guardiola in campionato. Il club inglese, infatti, si ritrova ad affrontare una vera e propria incognita: il futuro del manager catalano, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

È scontato che alla fine sarà lo stesso tecnico a decidere: se vorrà continuare, il Cty sarà felice di averlo ancora in panchina; qualora però si opti per la separazione, è necessario non farsi cogliere impreparati e pensare a un Piano B. Secondo il Daily Mail, questo "piano" ha due nomi: Mauricio Pochettino e Julian Nagelsmann. Sono loro i favoriti per raccogliere la difficile eredità che Guardiola potrebbe lasciare. Resta solo da capire quando.

Il Liverpool sogna il colpo Kylian Mbappe. Secondo quanto riportato da L'Equipe infatti, i campioni di Premier League sono pronti a preparare una super offerta per l'attaccante francese qualora non dovesse arrivare il rinnovo con il PSG: Mpappe, si legge, non ha escluso di prolungare la sua permanenza al Parco dei Principi, ma è aperto anche ad altre soluzioni. Oltre al Liverpool c'è il solito Real Madrid, club che sta corteggiando il francese campione del mondo da diverso tempo.

In estate era stato vicino al ritorno in Italia. Milan e Roma avevano provato a convincere Antonio Rudiger, ma i costi dell'operazione avevano spaventato i due club che si sono affrontati ieri sera in campionato. Così, il difensore tedesco è rimasto in Inghilterra, nella speranza di convincere Frank Lampard a dargli un'occasione. E questo momento sembra essere arrivato: secondo il Daily Mail, il tecnico del Chelsea sarebbe pronto a reintegrare il giocatore 27enne, che interessa anche a Tottenham e Paris Saint-Germain.