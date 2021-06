Italia, è vigilia. La Gazzetta dello Sport: "Mancini preoccupato dal Covid e infastidito dall'Inghilterra"

Oggi l'Italia parte per Londra, dove domani affronterà l'Austria per gli ottavi di finale. Non una vigilia tranquilla e spensierata per Roberto Mancini che, a causa di direttive londinesi, si è visto annullare la rifinitura a Wembley e di conseguenza ha dovuto riprogrammare l'intera giornata azzurra. La motivazione è stata inerente al terreno di gioco, già in precarie condizioni, ma più ufficiosamente tutto ruota attorno all'altro ottavo di finale dirottato da Dublino a Wembley tra Inghilterra e Germania di mercoledì. Gli inglesi vogliono trovare il miglior terreno di gioco possibile riducendo gli impegni delle altre. Situazione che infastidisce molto Mancini, già turbato dalla scelta di giocare a Londra, città che sta facendo i conti con la variante del Covid. Il ct si è dunque trovato costretto a riorganizzare la giornata azzurra che prevede un allenamento mattutino, alle 10 a Coverciano, partenza alle 17.15 italiane, arrivo a Luton alle 19.15 locali e passeggiata all'interno di Wembley, almeno per testare il campo di gioco.