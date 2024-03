Juve, spunta la pista Greenwood. A intrigare Giuntoli tre aspetti: talento, età e contratto

Spunta una nuova pista per la Juventus in vista dell'estate: si chiama Mason Greenwood. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la Juventus, a caccia di tecnica, dribbling e fantasia anche sugli esterni per il 2024-25, è tutt’altro che indifferente alla rinascita del gioiellino inglese, ripartito dal prestito al Getafe dopo i problemi extra calcio e la lunga inattività dei tempi del Manchester United.

A intrigare il d.t. Cristiano Giuntoli e il suo braccio destro Giovanni Manna, sempre più attivo all’estero, sono soprattutto tre aspetti: il talento dell’inglese, l’età (22 anni) e la situazione contrattuale. L'accordo con i Red Devils scade nel 2025. E un nuovo matrimonio divide non poco dalle parti di Manchester. Così, salvo ripensamenti, a fine giugno Greenwood ritornerà a Old Trafford, ma non per restarci.