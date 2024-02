L'apertura de Il Messaggero: "Lazio, notte super per la Champions: col Bayern non è impossibile"

"Lazio, notte super per la Champions: col Bayern non è impossibile". Così titola oggi, in taglio alto, Il Messaggero. Il riferimento è al match tra i biancocelesti e i bavaresi, in programma stasera e valido per l'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea.