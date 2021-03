L'apertura de La Gazzetta dello Sport dopo il 2-0 alla Bulgaria: "Bis Italia"

"Bis Italia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Gli azzurri si ripetono: 2-0 a Sofia. Primo successo in Bulgaria: apre il rigore di Belotti poi gioiello di Locatelli. Mancini, imbattuto da 24 gare (a una da Lippi) è in testa con la Svizzera. Mercoledì in Lituania. Intanto il gol negato a Cristiano Ronaldo fa scoppiare il caso tecnologia.

Gianluigi Buffon - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano per il portiere bianconero con l'edizione odierna che dedica il titolo seguente: "Prove d'addio". Il 43enne dice basta alla panchina e vuole fare il titolare. Se non c'è un top club pronto a puntare su di lui, chiude con il calcio giocato.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina questa mattina con il titolo seguente: "Handa". Il portiere dell'Inter torna negativo dal Covid dopo 10 giorni, giocherà a Bologna e si conferma ancora una volta sempre presente. Conte può sorridere ancora una volta per l'ennesima buona notizia della stagione.

Antonio Sanabria - "Il mio Toro pronto per il derby". Queste le parole che l'attaccante granata ha detto nell'intervista rilasciata al giornale che trova spazio nel taglio alto dell'edizione odierna. La sfida di sabato ha un sapore particolare anche per chi veste la maglia da poco tempo, ma che è già diventato un beniamino a suon di gol e buone prestazioni.

Milan - C'è spazio infine nel taglio alto della prima pagina anche per i rossoneri con questo titolo: "Il giro d'Europa a caccia di baby talenti". Politica chiara da parte del club e di Maldini che sono alla ricerca di giovani emergenti che possano riuscire ad inserirsi all'interno del panorama del calcio internazionale in futuro.