Le aperture inglesi - Il Chelsea vola con Mount, Liverpool a picco. De Gea snobbato da Solskjaer

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 5 marzo 2021.

Metro

"Five-a-slide"

Al Chelsea basta un gol di Mount per sbancare Anfield e volare in zona Champions. Momento nero per il Liverpool, settimo in classifica e alla quinta sconfitta consecutiva in casa.

Daily Mail

"De Gea snobbato"

Rischia di sgretolarsi lo status di intoccabile nello United di De Gea: Soskjaer ha consigliato al suo portiere di "prendersi una pausa" in Spagna. C'è spazio anche per il successo del Chelsea, che manda al tappeto il Liverpool con Mason Mount.

Mirror

"Down for the Mount"

Un monumentale Mason Mount infligge al Liverpool di Klopp la quinta sconfitta consecutiva tra le mura domestiche. Reds sempre più lontani dalle posizione di vertice della classifica di Premier League.