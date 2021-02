Milan, l'Europa chiama. Gazzetta dello Sport: "Altri investimenti e rinnovi Champions"

"Altri investimenti e rinnovi Champions", titola stamane La Gazzetta dello Sport sul Milan. Il Milan è primo con 46 punti in 20 partite, contro i 28 della stagione precedente. Il +18 dice tutto quello che c’è da dire sulla marcia rossonera. Perché c’è l’Atletico Madrid in testa nella Liga con 50 punti dopo 19 partite: andamento veloce, ma la differenza con la scorsa stagione si ferma a +15. In Ligue 1, il Lilla ha 48 punti in 22 gare: +14. Più conservative e piatte Bundesliga e Premier: il Bayern è a 45 punti in 19 gare, +6, il Manchester City a 44 in 20 partite, con un modesto +3.

E' la prossima stagione che conta, con un ritorno in Champions atteso da anni. Ne sono passati quasi 7 dall’ultima partita, ottavo di finale con l’Atletico Madrid, e la nostalgia dei tifosi cresce. Il Milan deve essere identità sostenibile, in grado di autofinanziarsi o quasi, poi ci sono le eccezioni. E il futuro passa anche dai rinnovi con Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu, diventato indispensabile e per questo tanto rimpianto nelle ultime settimane, e Zlatan Ibrahimovic, il catalizzatore delle energie, più il capitano, Alessio Romagnoli. Gigio e Calha in teoria sono da adesso liberi di firmare con altri club, ma non lo faranno. Il portiere ha detto più volte di voler restare, il centrocampista si trova al centro di un progetto e i suoi desideri sono più o meno realizzati. Ci sono questioni economiche non di poco conto da risolvere, per uno e per l’altro, ma a mercato chiuso e con la Champions in tasca ci sarà modo di arrivare a un accordo. Quanto a Ibra, è padrone del suo destino. E difficilmente troverebbe un club dove gli vogliano più bene.