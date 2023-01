Milan, Leao a gennaio non si muove neanche per 90 mln. CorSera: "Ma il rebus resta"

L'affollamento di interlocutori per la trattativa del rinnovo di contratto di Leao non aiuta il Milan. Lo afferma il Corriere della Sera, sottolineando come le tre persone che curano gli interessi del giocatore (il padre, Jorge Mendes e l’avvocato Dimvula) siano un ostacolo per i rossoneri. Ma i contatti tra i dirigenti del Milan e i rappresentanti di Leao sono costanti: con l’avvocato francese dovrebbe andare in scena un nuovo incontro la settimana prossima, mentre il padre dovrebbe essere a San Siro per Milan-Roma, poi ancora colloqui per esaminare la proposta da 6,5 milioni più 1 di bonus messa sul piatto dal Milan. Di certo, scrive il quotidiano, il club ha fatto capire che anche senza prolungamento, Leao a gennaio non si muove da Milano, neanche di fronte a offerte choc da 90 milioni.