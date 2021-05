Rivoluzione Roma, Il Messaggero: "Si stringe per Sarri. Nessuno ha la certezza di restare"

Sarri ha già dato la disponibilità per interposta persona, scrive Il Messaggero per quanto riguarda la panchina della Roma. L'ex tecnico del Napoli è diventato il profilo ideale per il progetto a medio-lungo termine. Ma i cambi potrebbero avvenire non soltanto in panchina. Cambieranno medici e preparatori atletici. Dei giocatori in rosa nessuno ha la certezza di restare, nemmeno i giovani. Il gruppo sarà tutto sotto esame e a giudicare saranno Pinto e a quanto pare Sarri.