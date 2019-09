© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo del Giappone contro il Paraguay, in amichevole. 2-0 il finale a Kashima grazie alle reti di Osako e Minamino. Fra gli "italiani" in campo il nuovo acquisto del Bologna, Tomiyasu (90 minuti per lui) e l'attaccante del Genoa, Antonio Sanabria che ha giocato un tempo, rimediando un cartellino giallo.