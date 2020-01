USA, niente ritiro in Qatar per paura di ritorsioni da parte dell'Iran

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente ritiro in Qatar per la Nazionale degli Stati Uniti. La Federazione ha deciso infatti di cancellare la tournée in programma a gennaio per timori sulla sicurezza dei calciatori dopo il raid ordinato dal Pentagono per eliminare il generale iraniano Qassem Soleimani. Il team allenato dal ct Berhalter è considerato ad oggi un obiettivo sensibile per possibili ritorsioni da parte dell'Iran. Questo il tweet con cui gli USA hanno annunciato la loro decisione: