© foto di Federico Gaetano

Juan Sebastian Veron, presidente dell'Estudiantes, ha parlato a Radio Rivadavia della possibilità di far arrivare Andres Iniesta in Argentina: "Ci sono state alcune conversazioni con Iniesta. Ci sono diverse trattative aperte, con alcuni abbiamo avuto dei contatti, con altri no. Il tema Iniesta non è semplice, non possiamo parlare di trattavia vera e propria ma piuttosto di conversazioni".