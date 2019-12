© foto di Stefano Di Bella

Clamoroso in Tanzania. Nella sfida di questo week-end tra Young Africains e Iringa United, a inizio ripresa, uno sciame di api ha infatti invaso il campo scatenando il panico tra giocatori e tifosi. Tanto da costringere il direttore di gara a sospendere la partita per una decina di minuti, permettendo così ai fan di trovare riparo sugli spalti e agli atleti di sdraiarsi a terra per evitare di essere punti. Scene surreali in una gara che i padroni di casa alla fine hanno vinto 4-0.

Guarda il video: