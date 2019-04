Corea del Sud, 2-1 alla Colombia di Duvan Zapata e Muriel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è bastata alla Colombia la presenza per 90 minuti di Duvan Zapata per avere la meglio della Corea del Sud nell'amichevole andata in scena quest'oggi. La sfida è finita 2-1 a favore della formazione asiatica, che ha avuto la meglio degli avversari grazie alle reti di Son Heung-Min e Lee Jae-Sung.

Per i cafeteros, che dal 63esimo hanno schierato anche Luis Muriel, inutile il gol di Diaz.