"Felice per questo gol e questa grande vittoria contro il Niger. Ci vediamo martedì per un'altra importante partita in Etiopia". Il centrocampista del Milan Franck Kessie ha pubblicato questo post sul proprio profilo Instagram dopo il successo della Costa d'Avorio contro il Niger, deciso proprio dal centrocampista rossonero con un calcio di rigore.