Il calcio non è un grandissimo affare per il Guangzhou Evergrande. Almeno, non a livello economico. Come riportato da calcio8cina.it, il club cinese ha infatti recentemente pubblicato il bilancio relativo all'esercizio economico del 2018. E i dati non sono propriamente incoraggianti: a fronte di ricavi per 90 milioni di euro, le spese ammontano a ben 361 milioni con un passivo da 271. Numeri che incideranno sul futuro, considerato che le perdite massime, per i limiti imposti dalla federazione, ammontano a 46 milioni di euro.

A pesare sui conti dell'Evergrande, soprattutto due affari: gli arrivi di Paulinho dal Barcellona e di Talisca dal Benfica. Il primo è costato circa 50 milioni di euro, il secondo 35. Soldi a cui però si aggiungono quelli per le commissioni: 10 milioni di euro alla Kirin Soccer di Josep Lee, 8 alla BC Consultoria di Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian.