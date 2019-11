Ha tanto da recriminare il Bologna per la sconfitta arrivata nel finale della sfida con l'Inter di ieri pomeriggio. I rossoblù protestano per un fatto non fischiato su Palacio e per quello fischiato nel finale in favore dei nerazzurri, che è valso il rigore trasformato poi da Lukaku. Tra le polemiche, dunque. E il Corriere di Bologna in taglio basso, nella sua prima pagina, titola così: "Bologna beffato nel finale: passa l'Inter".