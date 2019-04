L'altro Zlatan: "Nervoso? Ora sei con me". Ibra rincuora giovane tifoso

Zlatan Ibrahimovic è sempre di più una leggenda. Per i grandi, ma soprattutto per i più piccoli. Lo dimostra per l'ennesima volta il curioso siparietto con un giovane tifoso nel tunnel dello StubHub Center di Los Angeles. Poco prima di entrare in campo per affrontare gli Houston Dynamo, partita poi vinta 2-1 dai Galaxy anche grazie a una rete di Ibra, l'ex Milan, Juve e Inter ha voluto infatti tranquillizzare il suo agitatissimo accompagnatore. "Ibra, sono nervoso", le parole sincere del bimbo. "Perché? Impossibile, sei con me adesso. Vuoi portare il gagliardetto?", l'immediata risposta dello svedese. "Goditi il momento, devi fare solo questo", il messaggio di incoraggiamento del giocatore al bambino visibilmente soddisfatto.

Ibrahimovic acalma criança no túnel: «Nervoso? Agora estás comigo»pic.twitter.com/UGekR9aAYl — Visão de Mercado (@visaomercado) 24 aprile 2019