Nelle scorse ore aveva fatto discutere con le sue dichiarazioni, dicendo di sentirsi "una Ferrari in mezzo a delle Fiat" . Il soggetto in questione è ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che però poche ore dopo questa uscita pubblica è tornato a far parlare il campo. Ibra infatti è stato il protagonista assoluto del derby californiano che i suoi Galaxy hanno vinto 3-2 contro i Los Angeles Fc grazie proprio ad una sua tripletta. Per la cronaca, le reti avversarie portano la firma di Carlos Vela, messicano con un lungo passato in Europa.