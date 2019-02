I petrodollari non convincono Paulo Sousa: due offerte rifiutate

La stampa del Medio Oriente continua a insistere sul fatto che i club degli Emirati Arabi continuino a cercare di convincere Paulo Sousa per un progetto milionario in quella regione. Il primo club che si è avvicinato al tecnico lusitano è stato l’Al Ain ed il secondo il club saudita Al Ahli, tuttavia l’ex tecnico della Fiorentina ha piani diversi per il proprio futuro.

La proposta che Sousa ha rifiutato equivale ad uno stipendio intorno ai 5 milioni a stagione, e la motivazione addotta è stata quella di tornare presto a uno dei 5 migliori campionati del mondo.

La stampa locale ha detto che Paulo Sousa ha seguito la finale della Coppa d'Asia come ospite del membro del governo Hamad Bin Mejren ed in compagnia di Hugo Cajuda, agente portoghese con importanti agganci in Medio Oriente. I tre sono ritratti in questa foto scattata dallo stesso Bin Merjen. Proposte pazzesche, ma i piani per il futuro di Sousa sono ancora in Europa.