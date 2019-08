Juve, test con l'Atletico Madrid. La Stampa titola: "Il collaudo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il collaudo". E' questo il titolo d'apertura delle pagine sportive de La Stampa. Il riferimento è alla Juventus, oggi in campo contro l'Atletico Madrid per l'International Champions Cup, nominato dal quotidiano come ultimo vero test prima del campionato. Intanto c'è da risolvere il rebus mercato, visto che ci sono ancora diversi calciatori da piazzare e, probabilmente, anche qualcun altro da accogliere.