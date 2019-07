Le pagelle del Senegal - Bene Gueye, Gomis rischia la frittata

© foto di Imago/Image Sport

Gomis 5.5 - Deve ringraziare la dea Fortuna, ma quello svarione poteva costare caro.

Gassama 6 - Nel primo tempo va a sprazzi, molto meglio nella ripresa

Kouyaté 6.5 - Cose interessanti in fase di rilancio dell'azione, attento in difesa.

Koulibaly 6.5 - Partita relativamente tranquilla, ma non sbaglia nulla in fase di marcatura.

Sabaly 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino alla fine.

Ndiaye 6 - Senza infamia e senza lode in mezzo al campo.

Gueye 7 - Va a sprazzi nel primo tempo, ma quando si accende è sempre qualità. Nella ripresa va anche meglio e il gol è il giusto premio.

(dall'88' Sané s.v. - )

Saivet 6.5- Bravo e caparbio in più di una circostanza, abile in entrambe le fasi.

Ndiaye 6.5 - Corsa e qualità in mezzo al campo soprattutto nella seconda parte di gra.

Keita 5.5 - Avulso dalla manovra, fa ben poco quando resta in campo.(dal 65' Diatta 6.5 - Con Diagne cambia la gara del Senegal)

Niang 5.5 - Esce per un problema fisico, ma in precedenza non aveva brillato. (dal 64' Diagne 6.5 - Sfiora il gol a ripetizione ed è molto più vispo rispetto al compagno)

Mané 6.5 - Una buona gara anche se non ha segnato: sponde, aperture intelligenti per il compagno e anche tiri pericolosi. Suo l'assist per il gol di Gueye.