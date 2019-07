Le pagelle del Sudafrica - Mkhize, incubo Musa. Mothiba nervoso

Risultato finale: Nigeria-Sudafrica 2-1

Williams 5 - Nella prima metà la Nigeria conclude poco, e con scarsa efficacia. Basta però un lampo per violare la sua porta: invenzione di Iwobi per Chukwueze, che calcia da un metro. Difficile imputargli colpe. Devia sul montante un gran piazzato di Etebo, ma sul gol-vittoria di Troost-Ekong ha più di una responsabilità.

Mkhize 4 - Quanti grattacapi contro Musa. Il canovaccio studiato da Rohr si palesa già dalle prime battute: affondi che si sviluppano quasi sistematicamente sul suo lato, complice l'evidente mismatch in rapidità con l'ex Leicester e CSKA.

Hlathswayo 6 - Nel complesso non si registrano suoi errori gravi. I ritmi della gara non si attestano quasi mai su livelli superiori alla soglia per lui gestibile, ne approfitta coordinando i movimenti con Mkhwanazi nei limiti del possibile.

Mkhwanazi 5 - Coinvolto direttamente in entrambe le reti nigeriane, con un pizzico di sfortuna: fa il massimo sul gol di Chuwueze rimpallandone il primo tentativo, sul raddoppio si vede sbucare alle spalle Troost-Ekong, che non può sbagliare.

Hlanti 5 - Graziato in avvio da Jiyed: meriterebbe il giallo per un tackle ruvido su Awaziem, che gli aveva ampiamente preso il tempo. Non impeccabile in copertura, ma la lacuna più considerevole riguarda la spinta sulla corsia: manca anche il suo apporto nell'assalto finale.

Zungu 6,5 - Protagonista dell'episodio controverso che nel finale gela la Nigeria: colpo di testa sugli sviluppi di un piazzato da cui ha origine un lob che non lascia scampo ad Akpeyi. Marcatura prima annullata dall'assistente, e poi convalidata con l'ausilio del VAR.

Furman 6 - Equilibratore che in più di una circostanza tampona l'esuberanza fisica delle Super Eagles. In regia ha poche occasioni di esibire il repertorio, ma rientra quasi sempre con la giusta tempistica e garantisce copertura alla linea difensiva del Sudafrica.

Mokotjo 5 - Si mette in mostra con un paio di combinazioni e poco altro. Di rado si approssima ai confini dell'area opposta: inserimenti resi inoffensivi dall'organizzazione difensiva della Nigeria.

Tau 6 - L'unico vero spauracchio per la difesa della Nigeria. Sovente frettoloso o impreciso nei momenti topici, ma ha il merito di ritagliarsi alcune occasioni (quantomeno potenziali), a differenza dei compagni di ventura.

Mothiba 5 - Propensione al sacrificio e alla lotta che si tramuta ben presto in testardaggine e irruenza. Pungola ripetutamente i due centrali, tanto che al quattordicesimo Jiyed è già costretto ad estrarre il giallo. (Dall'86' Veldwijk s.v.).

Lorch 5 - Disarmato dall'ermetismo della Nigeria, che presidia ogni varco potenziale per i suoi strappi. L'intercambiabilità con Tau non moltiplica le soluzioni in attacco. È il primo a rientrare alla base: lo rileva Zwane. (Dal 58' Zwane 5,5 - Zero squilli dopo l'ingresso).