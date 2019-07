Le pagelle della Nigeria - Attacco sterile. Troost-Ekong, che sfortuna

Risultato finale: Algeria-Nigeria 2-1

Akpeyi 5 - Prima metà densa di episodi antitetici: graziato dall'offside di Bounedjah sull'intervento a vuoto dopo sette minuti, nel complesso è sovente indeciso nelle uscite. Nega il gol al nove algerino poco dopo la mezzora, complice l'esecuzione non perfetta dell'attaccante. Difficile far meglio sul sinistro piazzato di Mahrez.

Awaziem 5,5 - Controlla a fatica un osso duro come Belaili, che spesso e volentieri abbandona la sua zona di competenza per tagliare verso il centro del campo. Quando ne ha l'occasione attacca i corridoi che gli si presentano dinanzi, pur senza servire palloni invitanti agli attaccanti.

Troost-Ekong 5,5 - Quasi uno scherzo del destino: tre giorni fa portava i suoi in semifinale con un gol al fotofinish, oggi preclude la finalissima con una sfortunata autorete. From hero to zero. Anche se di colpe, a dire il vero, ne ha ben poche. Nel prosieguo del match non perde la tramontana e mette qualche buon rammendo.

Omeruo 5,5 - Rischia grosso con una frittata che manda in porta Bounedjah, per sua fortuna sprecone a tu per tu con Akpeyi. Campanello d'allarme subito recepito: di lì in poi stecca pochi interventi e si oppone con efficacia alle iniziative avversarie.

Collins 5 - Per ampi tratti Mahrez si isola e lui può tirare un po' il fiato (con la dovuta cautela), ma quando l'algerino accende la luce non ha argomenti da opporre. L'esterno del City se lo beve sull'autogol-beffa di Troost-Ekong, che ha origine da una sua deviazione.

Ndidi 5 - Poche giocate utili, un paio di intercetti e poco altro. Il filtro con Etebo funziona ad intermittenza, tra il fuoco incrociato della manovra algerina e la mobilità dei giocatori offensivi delle Fennecs.

Etebo 5 - In linea con il compagno di reparto, con l'aggravante del fallo al limite su Bennacer, anticamera della rete di Mahrez. È però protagonista nell'unico episodio favorevole alle Super Eagles: su una sua stecca Mandi tocca con il braccio in area, irregolarità che induce l'arbitro as assegnare il penalty, con l'ausilio del VAR.

Chukwueze 5 - Conferma meritatissima dopo l'ottima prova (con gol) contro il Sudafrica. Peccato che oggi sia pressoché evanescente: fa il solletico a M'Bolhi, non sfonda su Bensebaini e conclude in porta in una sola circostanza, con una soluzione morbida da piazzato. Rientra alla base al settantottesimo. (Dal 78' Henry s.v.).

Iwobi 5 - Troppo poco, specie se sei una delle stelle della spedizione nigeriana. A salve i tentativi di conclusione, sempre da distanze proibitive (o quasi). Non trova appoggio nei compagni e il più delle volte finisce per intestardirsi, lanciandosi in azioni solitarie puntualmente disinnescate dalla difesa algerina.

Musa 5 - Nel primo tempo a mancare sono anche (e soprattutto) i suoi strappi a sinistra, quelli che erano stati l'elemento di rottura del quarto di finale contro il Sudafrica. Zeffane fa egregiamente le veci di Atal e lo tampona, senza mostrargli il fianco.

Ighalo 6 - In avvio non lega con la trequarti: quasi sempre spalle alla porta, soffre il duo centrale algerino e in più di un'occasione finisce per commettere fallo. Al minuto trentotto la prima occasione: stop e tiro sullo scarico di Iwobi e palla a lato di un metro. Trasforma il rigore che illude la Nigeria.