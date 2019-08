Doppio Ibrahimovic nel derby di Los Angeles. Non bastano però le prodezze dello svedese per portarsi a casa El Trafico contro il LAFC. L'incontro termina 3-3 con i Galaxy che sprecano l'occasione per balzare al secondo posto. La squadra è attualmente quarta con un vantaggio di 4 sulla prima delle escluse dai playoff, ma con una partita giocata in più. Ibrahimovic sale a 22 reti, 4 in meno di Carlos Vela, anch'egli a segno nella stracittadina.