L'Adidas ha deciso di omaggiare il popolare manga "Captain Tsubasa", noto al pubblico italiano nel cartone animato "Holly e Benji". Il pallone del Mondiale per Club che si disputerà in Qatar dall'11 al 21 dicembre 2019, si chiama "Adidas Tsubasa". Il pallone è prevalentemente bianco, con dettagli in blu, nero e rosso.

The waiting's nearly over... ⌛️

⭐️ In-form icons

🆕 Debutants from near & far

🙏 Returning hopefuls

👀 A new name on the trophy

We preview the 2019 #ClubWC 👇https://t.co/QEGtEs24TE

— FIFA.com (@FIFAcom) December 9, 2019