Il c.t. della Nigeria Gernot Rohr ha analizzato in conferenza il successo al fotofinish sul Sudafrica, valso la qualificazione alle semifinali di Coppa d'Africa: "L'avevamo preparata bene, e sapevamo che difficilmente loro sarebbero riusciti a replicare la prestazione contro l'Egitto. Sono contento per la vittoria, adesso dobbiamo recuperare velocemente per la prossima partita. Il supporto dei tifosi è stato fantastico, anche grazie all'atteggiamento dei giocatori e alla loro prestazione, soprattutto nel primo tempo".