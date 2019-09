© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due le partite in programma oggi nel tabellone del Primo Turno di qualificazione ai prossimi Mondiali per quanto concerne l'Africa. Particolarmente interessamente la sfida tra Gambia e Angola, che vedeva in campo due rappresentanti di squadre italiane, Musa Barrow dell'Atalanta da una parte e il laziale Bastos dall'altra. A sorridere è stata la selezione di quest'ultimo, che vince l'andata in trasferta col gol di Wilson. Pari invece l'altra sfida tra Comore e Togo.

Gambia - Angola 0-1

Comore - Togo 1-1

Quindi gli altri risultati maturati negli scorsi due giorni:

Burundi - Tanzania 1-1

Eritrea - Namibia 1-2

Etiopia - Lesotho 0-0

Sudan del Sud - Guinea Equatoriale 1-1

Mauritius - Mozambico 0-1

Gibuti - Eswatini 2-1

Sao Tome e Principe - Guinea-Bissau 0-1

Liberia - Sierra Leone 3-1

Seychelles - Rwanda 0-3

Ciad - Sudan 1-3

Somalia - Zimbabwe 1-0