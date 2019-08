© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Stephan El Shaarawy con lo Shanghai Shenhua. L'attaccante ex Roma, durante la sua prima partita con la nuova maglia, ha messo a segno il suo primo gol, servendo anche l'assist per la rete di Moreno. Esordio agrodolce per il calciatore azzurro, visto che la compagine asiatica non è andata oltre il 2-2 nella sfida contro il Tianjin Tianhai.