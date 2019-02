Sarebbero 6 i giovani calciatori morti nell'incendio del centro sportivo del Flamengo, divampato all'alba. Come riporta Globoesporte, due di questi ragazzi erano in prova. Le altre quattro vittime finora accertate sarebbero impiegati del club di Rio de Janeiro. Confermati tre feriti, uno in condizioni gravissime. "Ninho do Urubu" è la residenza delle giovani promesse del Flamengo. La struttura è stata totalmente devastata dalla tragedia: i vigili del fuoco hanno dichiarato che le vittime stavano molto probabilmente dormendo al momento dell'incidente, mentre molti non sono stati in grado di lasciare l'edificio. La possibilità che il numero delle vittime salga ulteriormente non è esclusa.