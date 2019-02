UFFICIALE: Atlanta United, arriva il rinnovo di Josef Martinez

L'Atlanta United comunica il rinnovo contrattuale di Josef Martinez. L'attaccante venezuelano ha contribuito allo storico titolo dei rossoneri, al loro secondo anno di MLS. Ex Torino, Martinez ha trovato negli States il campionato perfetto per esaltare le sue caratteristiche, tanto da vincere anche il titolo di miglior marcatore. Il nuovo accordo lega il calciatore in Georgia fino al 2023.