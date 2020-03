-1 a Juve-Inter: le dieci frasi da juventino dentro di Antonio Conte

Fino alla scorsa estate sembrava quasi impossibile vedere Antonio Conte con la divisa ufficiale dell'Inter. Questo perché si è sempre professato come un tifoso juventino, eterno antagonista nel derby d'Italia, soprattutto da Calciopoli in poi. Invece, dall'inizio della stagione, un campionato da vero condottiero di casa nerazzurra per l'allenatore di Lukaku e compagni. Queste dieci frasi da juventino raccolte da Tuttomercatoweb.com.

1- "Chi affronta la Juve fa sempre la partita della vita. Per noi è normale amministrazione".

2 - "La Juve l'ho lasciata antipatica e l'ho trovata simpatica. Voglio che torni antipatica presto. Io se perdo muoio".

3 - "Dentro di me, comunque, scorre sangue bianconero, io sono uno juventino proprio dentro"

4 - "Gli scudetti giusto vincerli in campo"

5 - "Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni di Garcia, perché le ho trovate molto provinciali, sotto tutti i punti di vista. E andando un po' indietro, se sommate agli aiutini, le posso catalogare nelle chiacchiere da bar, così come avevo catalogato gli aiutini. Sinceramente non penso che il campionato italiano dovesse aspettare Garcia per portare dei nuovi stimoli alle squadre che affrontano la Juventus, anche perché Garcia deve sapere che sono tre anni che la Juventus è in testa al campionato, ne ha vinti due, ha vinto due Supercoppe, è stata sempre protagonista assoluta. Quest'anno è ancora in testa alla classifica. E chi gioca contro la Juventus gioca la partita della vita".

6 - A Galliani, nel 2012, dopo il gol di Muntari (ricostruzione de La Gazzetta dello Sport) "Da che pulpito, siete la mafia del calcio"

7 - "Io so cosa rappresenta la Juventus in Italia, non c'è bisogno che lo dica anche oggi, ogni volta. In Italia o si è juventini o si è contro. Quindi noi siamo sempre soli contro tutti. Magari per loro è un fatto sporadico pensarlo, per noi è un fatto sistematico. È stato sempre così, sarà ancora così, finché la Juventus vince sarà sempre sola contro tutti".

8 - Ero un calciatore indomito ma leale, non ho mai aizzato nessuno, meno che mai il tifoso juventino che ha sempre partecipato con sportività ed entusiasmo, accettando sempre il verdetto del campo.

9 - Cosa manca alla Juve in Europa? Il tempo. Si vuole tutto e subito, dall'oggi al domani ci siamo trovati a combattere contro corazzate strutturate. [...] Credo che da qui a molti anni a venire sarà dura vedere una squadra italiana in finale di Champions, so di averlo già detto ma di solito ci azzecco.

10 - Dopo lo Scudetto del 5 maggio 2002."C'è poco da parlare, stiamo godendo. Questa è l'amarezza di due anni fa, a Perugia, e c'è qualcuno che ci guarda che c'era a Perugia. Adesso stiamo godendo, stiamo godendo!"